Crocodilo, botos e rock: Scorpions cancela aposentadoria e volta ao Brasil

A banda é dona de hits que atravessam décadas como se estivessem com o Waze ligado: "Still Loving You", "Wind of Change", "Send Me an Angel"? Quem viveu os anos 1980 e 1990 com um coração minimamente mole teve uma trilha sonora assinada por eles.

Nos anos 2000, com o declínio das grandes gravadoras e do rock de forma geral, foram deixados para morrer. Teve até turnê de despedida em 2010 - quando, ironicamente, a banda notou que a mesma tecnologia que havia "matado a cena", estava oferecendo mais uma chance.

"Hoje não vendemos mais discos como antes, mas, com o streaming, atingimos muito mais gente", comenta Rudolf Schenker, guitarrista e fundador da banda, em entrevista ao TOCA. "Na turnê de despedida, percebemos que havia muitos fãs jovens. Por isso, cancelamos nossa aposentadoria. Não fazia sentido parar."

O guitarrista Rudolf Schenker, da banda Scorpions, em show no México Imagem: Rodrigo Oropeza / AFP

Revigorados, decidiram não só continuar na estrada como voltaram a gravar discos - o mais recente, "Rock Believer" (2022), é o responsável por trazer o Scorpions ao Brasil novamente. E falar no Brasil com eles é abrir um baú de memórias impagáveis.

Namoro antigo

A relação começou no primeiro Rock in Rio, em 1985. Em meio a surra de hits, o vocalista Klaus Meine tirou um tempo para cantar o refrão da marchinha "Cidade Maravilhosa". "Durante aquela música, era como se a gente estivesse construindo uma ponte entre o Scorpions, da Alemanha Ocidental, e nossos fãs da América Latina. Foi mágico", relembra, eufórico. "Eram 300 mil pessoas cantando com a gente, nunca tinha visto tanta gente junta".