Homenageando Alcione, samba com Ferrugem e Criolo é levado ao topo no Ibira

Pontualmente, Ferrugem foi anunciado no palco do Tim Music SP, no segundo e último dia do festival gratuito no Parque Ibirapuera, neste domingo (13), em São Paulo.

Como foi o show

O artista abriu sua apresentação com energia, cantando "Interessante", faixa de seu álbum homônimo lançado em 2023. Na sequência, também do mesmo álbum, veio "Me Perdoa", uma parceria com Iza —convidada de Ivete nesta mesma noite. Durante a performance, Ferrugem pediu para a plateia, ainda tímida, cantar mais alto. Foi prontamente atendido.

"Simbora, São Paulo! Até que enfim!", exclamou do palco. A declaração deu o tom para a execução de "Até Que Enfim", música de 2019, parte do álbum "Chão de Estrelas".