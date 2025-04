'Moleque atrevido' aos 76, Jorge Aragão nega aposentadoria: 'Não consigo'

Em um sábado de encontro de gerações do samba, Jorge Aragão mostrou carisma e samba no pé e deixou claro que é um dos bambas da história. Atração do festival 'Isso é Samba', no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, Aragão brincou com a plateia, ao entrar no palco após uma abertura da banda com "Do seu lado" e disse que iria cantar só "velhas novidades".

Como foi o show

O cantor logo enfileirou sambas, como "Eu e você sempre", "Coisa de Pele", "Malandro", "Lucidez", "Já é", "Mutirão do Amor", "Do Fundo Nosso Quintal" e outros clássicos. O público cantou e bateu palmas do início ao fim.

"[a música] 'Malandro' tem 56 anos. Ver todo mundo cantando ainda desse jeito. É tão lindo e tão natural", revelou o sambista carioca ao TOCA.