Rock in Rio vive clima de despedida emo com Restart e NX Zero: 'É um marco'

As bandas emo estão marcando presença neste Rock in Rio 2024. Entre elas, duas bandas brasileiras que voltaram recentemente aos palcos e já estão saindo de cena novamente: NX Zero e Restart.

Em conversa com Toca, integrantes das bandas destacaram que estão ansiosos para a nova geração que vai vir e confirmaram o fim de "um ciclo", sem confirmarem se tratar de uma despedida.

O que eles disseram

Di Ferrero, do NX Zero, negou que a turnê seja de despedida ou, até mesmo, de um retorno. "Na verdade, não é nenhum dos dois. É um ciclo. A gente está encerrando um momento da nossa vida, da nossa carreira [...] Hoje é um clima de alegria, para a gente curtir mesmo. É o que a gente está sentindo no coração como irmãos".