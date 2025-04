Energia de gostosa e da Bahia: Ivete e Iza botam TIM Music SP pra pular

Ivete Sangalo dividiu palco com Iza do início ao fim —dinâmica única das quatro apresentações— e encerrou os shows do segundo dia da primeira edição do TIM Music SP, no Parque Ibirapuera, neste domingo (13).

Como foi o show

Com um pequeno atraso de 10 minutos, o show começou com uma introdução e já com Iza no palco. A música escolhida para abrir foi "Macetando", colaboração de Ivete e Ludmilla.