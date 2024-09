No Rock in Rio, Lulu Santos faz o que se espera, ou seja, é impecável

Com o dia ainda claro, Lulu Santos abriu o Palco Mundo no segundo dia do Rock In Rio instaurando uma celebração da vida, do futuro, da liberdade, do amor — ou melhor, nos lembrando de que tem feito isso ao longo das últimas décadas. Num segundo plano, celebrou o poder da canção, pondo milhares de pessoas para entoar palavras e melodias como se fossem suas — o telão mostrou inúmeros adolescentes, trintões, quarentões (e além) irmanados nos mesmos versos. Seria ainda maior a festa se fosse mais tarde — ontem a cidade do Rock estava mais cheia a essa hora. Mas o que rolou está registrado: o artista inventou pouco e, cantando lindamente, se mostrou impecável, infalível em seu terreno. Foi o que se esperava dele, e sempre se espera muito.

INCLUSIVO

"Toda Forma de Amor", que abre o show, é uma canção inclusiva por definição, abraçando todas as variantes possíveis de relações amorosas. Mas Lulu torna isso ainda mais evidente na mudança que fez na letra. O verso original "Eu sou seu homem/ Você é minha mulher" virou "Eu sou um homem/ Você é o que quiser".

BAILE

Na reta final, Lulu avisou: "Daqui pra frente é baile". E cumpriu o anúncio. Emendou "SOS Solidão", "Já É" e "Assim Caminha a Humanidade". Baixou o bpm para a inevitável e precisa "Como uma onda" e fechou com uma canção de um mestre dos bailes que ele recriou como sua há alguns anos: "Descobridor dos sete mares", lançada por Tim Maia.