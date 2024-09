No Rock in Rio, Amaro Freitas leva jazz pós-moderno ao coração da floresta

Botar uma das grandes revelações do jazz mundial para tocar ao ar livre, no meio da tarde, para uma plateia de poucos mas interessadissimos ouvintes. Experiência que só mesmo o Rock in Rio poderia proporcionar, ao escalar o Amaro Freitas Trio para abrir o palco Global Village neste sábado (14). O show do pianista pernambucano entrega tudo que seus discos sugerem. E vai além. Acostumado a tocar com feras de renome planetário no estúdio, Amaro fica ainda mais à vontade no palco com os parceiros Jean Elton (baixo acústico) e Hugo Medeiros (bateria). A musicalidade do trio é formalmente alinhada ao chamado post-bop, derivado das experimentações de Miles Davis nos anos 1960. Porém, não da tradição norte-americana que emana o brilho do pianista, e sim da forma como ele a reboca para um universo distintamente brasileiro.

MATRIZES AFRO

Já no visual, Amaro, Jean e Hugo deixam claro de onde derivam sua potência. Os três sobem ao palco de branco, envergando guias no pescoço -- como se preparados para um ritual religioso afro-brasileiro.

SINCRONIA

Os improvisos e arrancadas nos arranjos parecem frenéticos, mas Amaro mantém o controle. Vai guiando o baixista e o baterista com olhares e sutis esgares dos lábios. Ao fim de cada número, os três sorriem satisfeitos.