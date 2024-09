Meme, funk: Zara Larsson tenta tudo mas parece cantora de IA no Rock in Rio

O show de Zara Larsson no Rock In Rio 2024 no sábado (14) foi um resumo da carreira da cantora sueca: tentou de vários jeitos, fez tudo certinho até demais, mas não decolou. Ela fez funk com Dennis, citou um meme de TikTok recente com sua música e se desdobrou para dançar e cantar seu pop eletrônico redondinho. Sobrou simpatia e faltou personalidade. A impressão é de que uma IA (inteligência artificial) será capaz de fazer igual em breve.

CLASSE MÉDIA SOFRE

Zara, 26 anos, é uma "popstar classe média", rótulo criado em 2023 pelo jornal "The New York Times" para artistas com uma base fiel de seguidores e músicas que poderiam ser megahits -- mas não são. A plateia do Rock in Rio foi espelho disso, com fãs desesperados no gargarejo e o resto do povo apenas curioso. Em 2024, romper esse abismo social ficou ainda mais difícil graças a cantoras como Chappel Roan e Sabrina Carpenter, que se soltaram e subiram para a elite, mais original.

MENINA BOA, CRIADA COM OS MELHORES DJS

É incrível como, desde 2017, a carreira de Zara Larsson fica no "quase". Ela apareceu com a deliciosa "Lush Life", que animou o final do show, acompanhada de expectativa e investimento. Gravou com os melhores megaDJs do mercado -- "Words" (Zedd), "This One's for You" (David Guetta), emendadas no início --, mas nunca virou de vez.