Fundo de Quintal celebra 45 anos de carreira no Isso É Samba

Como foi o show

No palco, Bira Presidente, Sereno, Ademir Batera, Márcio Alexandre e Junior Itaguaí comandaram a festa — e os convidados eram os fãs.

Grupo de samba mais antigo em atividade, o Fundo de Quintal fez uma viagem por mais de quatro décadas de carreira através de um setlist que mistura a história da banda, com músicas imortais como "O Show Tem Que Continuar", "Lucidez" e "A Amizade".

O show ainda contou com um momento especial, com a presença dos ex-integrantes Sombrinha, Cleber Augusto e Ronaldinho, relembrando a formação clássica do grupo.

"A gente se sente em casa. São Paulo nos abraça com muito carinho. É um evento que só tem a nossa galera. Sabe aquele negócio, procure a sua turma? A gente está nesse lugar" revelou Márcio Alexandre.

"Mais de 20 componentes diferentes que passaram por esse palco aqui, tocando no fundo do escritório. O respeito de vocês continua e a gente continua sendo muito bem recebido por vocês", revelou emocionado Júnior Itaguay, sobre a história do grupo.