'Cordão umbilical baiano', tattoos: fãs mostram amor por Ivete no TIM Music

Sem os fãs, dificilmente artistas se manteriam na indústria. Neste domingo (13), segundo dia do festival TIM Music SP, no Parque Ibirapuera, os zamures —como são chamados os fãs de Ivete Sangalo, destaque da noite—, relataram ao TOCA suas maiores loucuras para homenagear a cantora.

Tatuagem embaixo dos seios

A autônoma Verônica Santana Barbosa, 29, moradora de Guarulhos (SP) Imagem: Caio Santana/UOL

Verônica Santana Barbosa, 29, autônoma de Guarulhos (SP), é fã de Ivete desde sempre; sua música favorita, "Eva", a emociona profundamente. "É uma música que me marca, eu choro muito. Tenho uma tatuagem com trechos dela: 'além do infinito' e 'eu vou voar'." Ivete repostou a imagem da tatuagem em 2022 no Instagram.