O que é Meta AI e como ela 'invadiu' todas as suas conversas do WhatsApp?

Além disso, a IA "invadiu" todas as conversas e grupos do WhatsApp que você já tem. Ela pode ser acionada dentro de chats privados ou em grupo ao digitar o comando @Meta AI - como se fosse um outro membro da conversa.

Então, para abrir uma conversa com a Meta AI, basta clicar no ícone e mandar uma mensagem. Também é possível mencionar a ferramenta em conversas com outras pessoas ou em grupos, digitando @Meta AI, e adicionando instruções.

A imagem abaixo mostra diferentes etapas da interação com a Meta AI. À esquerda, a lista de conversas do WhatsApp com o chat com a Meta AI aberto. O símbolo do recurso, um círculo em azul e roxo, fica ao lado do ícone da câmera, no topo direito do aplicativo. No centro, sugestões de temas ao clicar no símbolo da Meta AI. Mesmo com o idioma do aparelho configurado em português, as sugestões são enviadas pela ferramenta em inglês. À direita, uma simulação de pedido para a criação de imagens de alienígenas. Na primeira tentativa, o sistema gerou um astronauta.

Sequência de prints mostra a usabilidade da Meta AI no WhatsApp Imagem: Reprodução

A Meta garante que o recurso foi desenvolvido com foco na privacidade e segurança do usuário. Por isso, os dados compartilhados não são utilizados para fins de publicidade ou outros fins não autorizados.

Ainda assim, sabe-se que as interações com a Meta IA ajudam no treinamento do modelo de inteligência artificial. Com a ferramenta, o objetivo da empresa dona do WhatsApp é fazer com que a IA aprenda com as conversas, transformando usuários em "coaches", melhorando serviços e aumentando a compreensão humana.