Vivo retira menção a WhatsApp ilimitado de site, mas nega fim de benefício

Documentos oficiais da Vivo, confirmam que o WhatsApp continua com acesso ilimitado para funcionalidades como mensagens de texto, fotos, áudios e vídeos. No entanto, chamadas de voz (VoIP), chamadas de vídeo e acesso a links externos não estão incluídos no zero rating.

Concorrentes como TIM e Claro também oferecem o benefício em seus planos. A Claro, por exemplo, destaca que o WhatsApp grátis inclui até videochamadas.

O que é zero rating?

Zero rating é uma prática adotada por operadoras de telefonia que permite o uso de determinados aplicativos ou serviços sem que o consumo de dados seja descontado da franquia do plano do cliente. Em outras palavras, mesmo que o usuário não tenha mais internet disponível no seu plano, ele ainda pode acessar esses aplicativos de forma ilimitada.

No caso do WhatsApp, por exemplo, o zero rating permite que os usuários enviem e recebam mensagens sem consumir dados da franquia.