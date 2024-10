Como remover inteligência artificial da Meta no WhatsApp?

A imagem abaixo mostra diferentes etapas da interação com a Meta AI. À esquerda, a lista de conversas do WhatsApp com o chat com a Meta AI aberto. O símbolo do recurso, um círculo em azul e roxo, fica ao lado do ícone da câmera, no topo direito do aplicativo. No centro, sugestões de temas ao clicar no símbolo da Meta AI. Mesmo com o idioma do aparelho configurado em português, as sugestões são enviadas pela ferramenta em inglês. À direita, uma simulação de pedido para a criação de imagens de alienígenas. Na primeira tentativa, o sistema gerou um astronauta.

Sequência de prints mostra a usabilidade da Meta AI no WhatsApp Imagem: Reprodução

Para conversar com a inteligência artificial, basta mandar mensagens de texto ou de áudio. É possível mencionar a ferramenta em conversas com outras pessoas ou em grupos, digitando @Meta AI, e adicionar instruções. Os comandos do recurso têm descrição simples: /imagine ("imaginar" em inglês), por exemplo, tem a função de gerar imagens.

Com o recurso, Meta busca manter o usuário dentro do aplicativo para diferentes tarefas. Com a possibilidade de realizar pesquisas a partir da Meta AI, por exemplo, não será necessário deixar o WhatsApp para migrar até um navegador.

Avisos da Meta AI no WhatsApp Imagem: Reprodução

Segundo a Meta, o chat com a Meta AI é criptografado de ponta a ponta. Para treinar os modelos de IA, a Meta pode utilizar os dados trocados nas conversas com sua ferramenta de inteligência artificial, além de poder acessar a localização do usuário.