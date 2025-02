Como deixar WhatsApp colorido? Veja passo a passo para mudar visual do app

WhatsApp anunciou novidades, incluindo novos temas Imagem: Divulgação/WhatsApp

É possível redefinir o tema de uma conversa específica. Para mudar o tema de uma conversa apenas, basta clicar na conversa específica > no menu de três pontos > tema da conversa e escolher a cor da conversa e o papel de parede.

Já para quem quer fazer a alteração no app inteiro, há outro passo a passo. É preciso entrar em Configurações > Conversas > Tema de conversas padrão. No caso do iOS clique na parte superior da tela, ou no menu de três pontos para os usuários do Android.

A nova configuração conta com mais de 80 papéis de parede. Também são mais de 20 opções para personalização do tema e balões de conversas.