WhatsApp tem falha e não baixa fotos e áudios; veja como resolver

Usuários da versão Beta do WhatsApp enfrentam dificuldades para baixar arquivos desde a última terça-feira (25). O problema, que inclui falhas no download de áudios, fotos, vídeos e até figurinhas, persistiu nesta quarta-feira (26), segundo relatos no Downdetector, plataforma que monitora instabilidades em serviços online.

O que aconteceu

Usuários começaram a relatar instabilidade por volta das 10h30 de terça-feira. Segundo o Downdetector, houve um pico de 195 queixas às 20h do mesmo dia. As reclamações voltaram a crescer às 8h30 desta quarta, chegando a 193.

O problema continuou até o início da tarde. Às 14h34, o Downdetector ainda registrava 85 queixas.