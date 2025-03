Saudades do MSN? WhatsApp vai ganhar função nostálgica que lembra Messenger

O WhatsApp está trabalhando para trazer uma nova funcionalidade para os usuários do aplicativo: compartilhar músicas, álbuns e podcasts do Spotify.

O que aconteceu

Dados do Spotify poderão aparecer no status do app de mensagens. De acordo com a Meta, será algo semelhante ao que já ocorre nos stories do Instagram.

O WhatsApp não dará acesso ao catálogo do Spotify. Ou seja, a música não poderá ser reproduzida no próprio status. Os interessados terão que acessar a plataforma de streaming para conferir o conteúdo completo por meio de link disponibilizado no app de conversas.