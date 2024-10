O que a Meta quer com "círculo azul da IA" nas conversas do WhatsApp?

Muitas pessoas já não saem de WhatsApp e Instagram para nada. Recebem por lá notícias, fake news, vídeos, imagens etc. A chegada a esses serviços de uma ferramenta capaz de vasculhar a internet em busca de informações para satisfazer um pedido tem o poder de manter os usuários ainda mais vidrados.

Até agora, as redes sociais têm mantido as pessoas cativas por meio do conteúdo gerado por outros usuários. A chamada "economia da atenção" tem sido sustentado por essa lógica: as empresas vendem espaço publicitário construído graças à produção de material por parte de usuários que não pagam para estar ali senão com seu tempo.

Com a IA, a Meta cria uma máquina competente em depositar nas caixas de mensagens de usuários um conteúdo aparentemente personalizado a partir de tudo que a humanidade já produziu. E repetir isso quantas vezes de novo. E de novo.

O que a Meta quer sempre é que você permaneça mais tempo possível nas plataformas. A partir do momento que você tem o tempo do usuário, inventa alternativas de como usar esse tempo. E a Meta foi bastante hábil em conseguir construir isso no Facebook e no Instagram

Alex Winetzki

Faltava algo assim no WhatsApp.