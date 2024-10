O que é o círculo azul que apareceu no seu WhatsApp e como usar o recurso

Até o momento, não há maneira de desativar completamente a Meta AI. Apesar de ser uma alternativa aos usuários que não queiram a ferramenta, voltar o WhatsApp para uma versão anterior, que não contempla o recurso de IA, pode fazer com que haja falhas no aplicativo.

Além do recurso no aplicativo para celular, a empresa lançou também a versão web da Meta AI. No entanto, algumas funções, como a geração de imagens, exigem que o usuário esteja logado em sua conta vinculada à rede social, e não funcionam na versão web. Veja abaixo o layout inicial da ferramenta na web:

Layout da ferramenta Meta AI na versão web Imagem: Reprodução/Meta AI

Meta AI teve lançamento postergado no Brasil

Atrito entre Meta e autoridades brasileiras atrasou o lançamento da ferramenta no país. Apesar de ter sido lançada em outubro, a funcionalidade havia sido programada para chegar no Brasil em julho. No entanto, a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) publicou sanção administrativa que suspendeu a política de privacidade da Meta, impedindo que a empresa usasse dados de cidadãos brasileiros para treinar modelos de inteligência artificial.

Medida da ANPD foi resultado de ação anterior da Meta. Segundo o órgão, a Meta desenvolvia seus modelos de IA usando dados de contas do Facebook e do Instagram sem solicitar a devida autorização para os donos dos perfis. A restrição foi suspensa após a empresa se comprometer a tornar o processo mais transparente aos usuários, como alertas mais claros sobre o uso de dados pessoais e emails sobre o procedimento adotado pela empresa no recurso de inteligência artificial.