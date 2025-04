'Inaceitáveis': ex-líder da Meta diz por que saiu após ações de Zuckerberg

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: A executiva que disse adeus; Zuckerberg e a 'energia masculina'; Best-seller irrita império das redes; Eleições 2026, Trump e Big Tech)

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, pegou muita gente de surpresa quando anunciou o fim da checagem de fatos e da moderação automática, além do retorno do conteúdo político para Facebook, Instagram e Threads. Isso inclui os funcionários da empresa.

Descontentes com a novidade, muitos deles saíram silenciosamente da empresa. Não foi o caso de Daniela Scapin, ex-head de políticas públicas do WhatsApp no Brasil. Em seu último dia de trabalho, Scapin expôs a situação no LinkedIn. Agora, ela conta com exclusividade a Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, por que tomou a decisão.