Família, amigos: WhatsApp libera para todos função de listas personalizadas

As listas personalizadas estão liberadas para todos os usuários do WhatsApp, permitindo organizar melhor as conversas no aplicativo.

O que aconteceu

WhatsApp liberou funcionalidade no fim de outubro de 2024. Só agora, porém, o recurso está disponível para todos os usuários.

Na prática, você poderá organizar suas conversas em listas temáticas, como família, amigos, trabalho ou comunidade local, por exemplo. A funcionalidade permite filtrar as conversas por critérios personalizados escolhidos pelos usuários.