WhatsApp caiu? Usuários relatam instabilidade e app fora do ar nesta sexta

Usuários relatam nas redes sociais que o WhatsApp está apresentando instabilidade na tarde desta sexta-feira.

O que aconteceu

Downdetector contabiliza quase 30 mil relatos. O site de monitoramento aponta que entre 12h30 e 13h o número de queixas mais que dobrou: saltou de 12 para quase 30 mil.

Site aponta que a maior parte das reclamações estão nas capitais. Segundo o mapa de falhas da plataforma, os maiores números de registros estão nas cidades de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília Fortaleza e Recife. Há relatos em outras capitais, como Belém e Salvador, e cidades do interior paulista, do Triângulo Mineiro, do oeste catarinense e do sul baiano.