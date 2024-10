Mais concorrência e 'xerife': como Brasil pretende regular as big techs

O problema é quando há uma centralização excessiva que inibe a capacidade de outros inovarem porque se cria travas artificiais.

Eduardo Lopes, presidente da Zetta, ao jornal O Estado de S. Paulo

Brasscom, que reúne as big techs no Brasil, se posicionou. A entidade afirma que "buscará entender os detalhes da proposta, em conjunto com todas as suas empresas associadas, e não se manifestará nesse momento".

Representante da Amazon e do Facebook também. Câmara Brasileira da Economia Digital disse, em nota, "que o Brasil já possui um arcabouço regulatório e jurisprudência robustos, flexíveis e eficazes para enfrentar desafios concorrenciais", e que uma nova regulação "poderia sufocar a competitividade e impactar negativamente a qualidade dos serviços digitais e os preços para os consumidores".

*Com informações do Estadão Conteúdo.