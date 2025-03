Odeia áudio? Transcrição do WhatsApp está liberada para todos; saiba usar

Existe uma pequena diferença entre a transcrição no Android e no iOS.

No Android, após ativar, aparece um botão "transcrever" logo abaixo do áudio. Basta tocar sobre ele para iniciar o processo.

No iOS, após ativar, é necessário tocar sobre a mensagem de voz e escolher a opção "Transcrever". Depois, toque na seta para baixo para ler o conteúdo.

Para donos de iPhone, há ainda dois requisitos "adicionais" de funcionamento. É necessário ter o iOS 16 ou superior e a Siri deve estar ativada (Ajustes > Siri e Busca > toque em Pressionar Lateral para Siri ou Pressionar Início para Siri).

Transcrição pode conter erros. A empresa informa ainda que às vezes pode aparecer "transcrição indisponível". Isso acontece quando o áudio não estiver na voz configurada para transcrição ou algumas palavras não são reconhecidas, "possivelmente devido a barulho ao fundo".

Plataforma diz que transcrições serão salvas no celular do usuário. As mensagens de voz permanecerão criptografadas de ponta a ponta, o que significa que nem o WhatsApp poderá ter acesso ao conteúdo.