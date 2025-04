?Energia masculina?: 'Mark deve desculpa a mulheres', diz ex-líder da Meta

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: A executiva que disse adeus; Zuckerberg e a 'energia masculina'; Best-seller irrita império das redes; Eleições 2026, Trump e Big Tech)

Daniela Scapin, ex-head de políticas públicas do WhatsApp no Brasil, afirmou que Mark Zuckerberg deve desculpas às mulheres que trabalham na Meta (dona do aplicativo de mensagem, Facebook e Instagram) por ter dito que faltava "energia masculina" às empresas.

Em entrevista a Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, a ex-executiva da Meta contou por que se demitiu após Zuckerberg encerrar a checagem de fatos e a moderação automática de posts controversos, além de definir o retorno dos conteúdos políticos. Ela criticou a mudança de postura do CEO, que já defendeu a diversidade no ambiente de trabalho.