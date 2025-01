Os efeitos de tudo isso, porém, ainda estão por vir. Agora, o que deve mesmo estar colocando um sorriso no rosto de Zuckerberg é o que está para ocorrer daqui a dois dias: se não rolar nada digno de uma reviravolta de cinema , o TikTok será banido dos EUA . E a mensagem aqui é mais direta do que falar em "cortes secretas na América Latina" para cutucar o STF : quando alinhados, os interesses da Casa Branca e da Meta são desastrosos para inimigos em potencial. Mesmo os mais poderosos.

Enquanto o ano começa para valer depois do carnaval no Brasil, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, mal esperou a ressaca do réveillon passar para dar aquela sacudida no mundo. A decisão de acabar com a checagem de fatos e flexibilizar a moderação de posts sobre gênero e imigração é um legítimo caso de fome com a vontade de comer. Ainda mais diante do histórico de farpas trocadas com Donald Trump , novo presidente americano.

professor e pesquisador da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

professor e pesquisador da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Há uma concentração grande e bastante prejudicial da Meta e na Alphabet, proprietária do YouTube, pensando em rede social. Ela oferece um risco muito grande de uma empresa ou um CEO fazer mudanças que favoreçam esse ou aquele. Embora menos expressivo, aconteceu com o Twitter. Teve denúncias de que o Musk tinha feito mudanças no algoritmo para privilegiar os pontos de vista dele, que são extrema-direita

Se nada mudar, a partir de domingo (19) o TikTok deixará de ser oferecido nas lojas de aplicativo. Ainda poderá funcionar nos celulares de quem o baixou. Isso até novos sistemas operacionais requerem uma nova versão do app que não será oferecida. E Zuckerberg ganhará em dólar com isso. Na avaliação de Träsel, a verba publicitária destinada ao app chinês deve ser revertida para Meta e Alphabet.

Adolescentes passam de duas a três vezes mais tempo no TikTok do que no Instagram, mostram dados coletados por pesquisadores da Meta compilados nos chamados "Facebook Papers" , série de documentos vazados pela delatora Frances Haugen .

A Meta criou um império após anos lutando contra rivais norte-americanos. Até que surgiu TikTok, o furo na estratégia de Zuckerberg. A rede dispensa a conexão com conhecidos para exibir conteúdo. Prende qualquer um em uma cascata incessante e viciante de vídeos apelativos . Faz decolar o que é leve e cai no gosto da galera. Mas freia os assuntos chatos. E atrai jovens como ninguém.