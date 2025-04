Criadores são a nova Hollywood e IA trará mais fãs, diz CEO do YouTube

A tela da televisão é a nossa plataforma de crescimento mais rápido. Mais de 1 bilhão de horas de conteúdo exibido nelas todos os dias. Isso mostra um avanço muito bom, especialmente em um país como a Índia, onde há cada vez maior penetração de banda larga nas casas.

Nosso negócio de assinaturas, há menos de 10 anos, era praticamente inexistente. Começou do zero e hoje representa uma parte relevante da receita. E acho que vai continuar crescendo porque oferece escolha ao consumidor. O YouTube Premium, por exemplo, dá ao usuário outra forma de consumir conteúdo.

Nosso negócio de publicidade também é dividido entre resposta direta, baseada em performance e que fez o digital crescer, e a publicidade de marca, com foco em contar histórias e gerar reconhecimento de produtos e serviços. Isso vale para todas as plataformas — celular, desktop etc. — mas especialmente para TVs.

Outro campo promissor são as oportunidades no comércio digital — shopping. Temos uma parceria com a Flipkart, na Índia, e com outras redes no mundo. É uma oportunidade de negócio tanto para o YouTube quanto para os criadores, além de agregar valor para os usuários.

*o jornalista viajou a convite do YouTube

