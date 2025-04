Papa Francisco buscou o coração humano por trás da inteligência artificial

Ao tratar do uso da IA para criar conteúdos falsos, o próprio papa reconhece que ele já foi vítima dessas manipulações, como na foto viral em que Francisco aparece usando um casaco branco estilo puffer.

"Basta pensar no problema da desinformação que enfrentamos, há anos, no caso das fake news e que hoje se serve da deep fake, isto é, da criação e divulgação de imagens que parecem perfeitamente plausíveis, mas são falsas (já me aconteceu também ser objeto delas), ou mensagens-áudio que usam a voz duma pessoa, dizendo coisas que ela própria nunca disse. A simulação, que está na base destes programas, pode ser útil nalguns campos específicos, mas torna-se perversa quando distorce as relações com os outros e com a realidade."

Francisco também levou sua mensagem a fóruns internacionais. Em 2020, ele endossou o Rome Call for AI Ethics, uma iniciativa do Vaticano, em conjunto com parceiros empresariais, como IBM e Microsoft, e do terceiro setor, para promover princípios éticos na IA, como transparência e inclusão. Ele reforçou a necessidade de colaboração global: "A tecnologia é um dom de Deus, mas exige uma ética que a oriente."

A Singularidade do Coração Humano

Na encíclica Dilexit Nos (2024), Francisco oferece uma reflexão poética sobre a limitação da IA frente à experiência humana. Ele escreve: "O algoritmo que atua no mundo digital mostra que os nossos pensamentos e as decisões da nossa vontade são muito mais standard do que pensávamos. São facilmente previsíveis e manipuláveis. Não é o caso do coração."

O papa então descreve como nosso comportamento pode ser rastreável e computável, mas que existe uma parte essencial da experiência humana que escapa às máquinas - e que é imperativo que todos nós busquemos preservar essa chama acesa em nossos corações.