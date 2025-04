IA passa no teste do 'pai da computação' para distinguir humano de robô

Passar no teste significa que a máquina está pensando?

Quando Turing sugeriu o teste, não havia chatbots como os de hoje. Há outros experimentos, menos práticos e mais filosóficos, criados para avaliar se o comportamento de robôs se aproxima do de humanos. É o caso do quarto chinês.

Proposto pelo filósofo norte-americano John Searle, o exercício mental consiste em imaginar uma pessoa presa em um quarto onde existem apenas caixas com símbolos chineses e um programa de computador que ajuda a traduzir do português para mandarim. O objetivo é traduzir dentro do quarto a mensagem em português que chega pela entrada e enviá-la pela saída do cômodo.

Segundo Cortiz, para alguns analistas, o GPT se comporta como se estivesse no quarto chinês. Ele recebe os estímulos, aplica as regras do jogo e devolve um resultado conforme o esperado, ainda que não saiba o que a mensagem queira dizer.

