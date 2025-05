Truque contra incerteza: como levar algoritmo da rede social para a vida?

Quando o cientista da computação Andrej Karphathy fez um post no X relatando uma nova maneira de programar chamada "vibe coding", ele não sabia que tinha cunhado um termo que faria sucesso e que atrairia a atenção do mundo dos programadores.

Ex-diretor sênior de IA na Tesla e com passagens pelo time que desenvolveu a versão 4 do ChatGPT, Karpathy afirmou que quando está na "nessa vibe", quase esquece que o código existe.

Eu praticamente só falo com o Composer usando o SuperWhisper, então mal encosto no teclado. Peço as coisas mais bobas, tipo "diminuir pela metade o espaçamento lateral da barra", porque tenho preguiça de procurar. Sempre clico em "Aceitar tudo", nem leio mais as diferenças. Quando aparecem mensagens de erro, só copio e colo direto, sem comentário nenhum -- geralmente isso resolve. O código vai crescendo além do que eu normalmente consigo entender

Andrej Karpathy

Como seriam as redes sociais sem união entre Facebook, Instagram e WhatsApp

Enfrentando um julgamento na Justiça dos Estados Unidos sob a acusação de ser um monopólio das redes sociais, a Meta pode, caso condenada, ser obrigada a se desfazer de dois dos seus principais apps: Instagram e WhatsApp.