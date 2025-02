YouTube passará por 8 transformações em 2025, revela CEO; veja

1) Podcasters ganham atenção especial

Citando pesquisa da Edison Reserarch, Mohan afirma que o YouTube é a plataforma preferida dos ouvintes de podcasts nos Estados Unidos, à frente de Spotify e Apple Podcasts.

Enquanto escreve sobre a importância do site para as eleições, o executivo faz questão de citar o podcaster Joe Rogan, cuja entrevista com o então candidato Donald Trump já tem 55 milhões de visualizações.

Para cativar essa fatia de criadores de conteúdo, o YouTube lançará este ano ferramentas de monetização dedicadas a eles e para além das tradicionais. Também criará uma forma de mais gente descobrir o formato.

2) Alô, galera da comunidade

No fim do ano passado, o YouTube criou as Comunidades, uma área no canal dos criadores dedicada a fãs deles. É um espaço para admiradores iniciarem conversas, enquanto os youtubers moderam o papo e vez ou outra publicam algo exclusivo. Como a função é dedicado apenas a assinantes, incentiva o crescimento da base de fãs com vistas ao criador estreitar laços com quem o segue.