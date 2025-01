Duas semanas para virar Tarantino: curso recria cenas icônicas do cinema

Luiza Prado, idealizadora do Cineclube Remake Imagem: Divulgação

A experiência dura duas semanas. No primeiro encontro, Luiza apresenta as obras dos diretores que vão guiar o laboratório —daí virão as cenas que serão regravadas ao fim do laboratório. No segundo, introduz novas referências de outros meios que os participantes podem inserir em suas gravações: "Eu sempre brinco que é uma grande antropofagia, porque a gente traz muito para o Brasil". Depois, ela divide a turma em grupos menores para a etapa dos ensaios. O dia da gravação encerra o laboratório num set de verdade com cenografia, iluminação e uma equipe profissional.

O laboratório não é só para atores. Também é possível participar como diretor, roteirista ou até palpiteiro, como Luiza chama os participantes que só querem conhecer mais do audiovisual. Os preços variam: na segunda edição, que aconteceu em novembro de 2024, os "mão na massa" (atores, assistentes de direção e adaptadores de roteiro) pagaram R$ 2.500 em até seis vezes sem juros. No caso dos palpiteiros, o preço caí para R$ 350. Havia, ainda, bolsas para indígenas, pessoas trans e PCD. A idealizadora afirma que busca apoios externos para diminuir cada vez mais o preço, e a próxima edição já terá um custo menor: "Meu sonho é que seja um valor simbólico".

Gravações de uma cena de "Pulp Fiction" no Cineclube Remake Imagem: Divulgação

Lucas Maria, 26, participou do projeto como palpiteiro. O professor de filosofia e produtor cultural recebeu uma bolsa para participar do Cineclube Remake após ser aprovado num edital para gravar um documentário sobre o quilombo São Benedito, onde vive. "Eu não tinha nenhuma experiência com audiovisual, então foi a oportunidade certeira no momento perfeito", explica. No fim, recebeu mais que experiência: "Fiz amizades, aprendi, me emocionei, foi muito mágico mesmo".