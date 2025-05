'Animale' é diferente de tudo que a gente anda assistindo

Flax tem um namorado atrás do outro e, ao enfrentar problemas com algum deles, muda de cidade com as meninas. Elas, principalmente Charlote, não aguentam mais a vida nômade e querem arrumar um marido para mãe. Charlotte aposta então num caretão interpretado por Bob Hoskins, mas sua mãe só quer se divertir.

Este é um filme inteligente, que vai alegrar o dia de quem o assistir.

"Minha Mãe É uma Sereia", 1990

Direção Richard Benjamin

Elenco Cher, Winona Ryder, Christina Ricci

Classificação livre

Onde Mubi, Prime Video (Trailer)

Em Splash...

Imagem: Laura Castor/Divulgação

Brasil tem três filmes disputando em Cannes

O 78º Festival de Cannes começou na última terça-feira com três representantes do Brasil. Em mostras paralelas, o curta-metragem "Samba Infinito" e o documentário "Para Vigo me Voy!" estão em competição --o primeiro na Semana da Crítica e o segundo no Cannes Classics. O grande destaque, no entanto, é o filme "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho), que concorre ao principal prêmio: a Palma de Ouro.