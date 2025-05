Final feliz? Cinco casais se acertam no último capítulo de 'Tieta'

Osnar termina tudo com Tieta (Betty Faria) após descobrir que ela era prostitua na cidade grande. Com isso, a protagonista decide voltar sozinha para São Paulo, e o homem reata seu romance com Carol.

Carol (Luiza Tomé) e Osnar (José Mayer) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

Após matar Arturzinho (Marcos Paulo), Artur da Tapitanga foi salvo por Filó, que fez um dos empregados da fazenda assumir o crime e fugir. Depois desse ato, a funcionário exige se casar com o patrão e se torna a nova mandachuva do local.

Filó (Cristina Galvão) e Artur da Tapitanga (Ary Fontoura) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

Carmosina entra em trabalho de parto e tem uma menina. Após o nascimento da criança, Gladstone pede para ela ser a última mulher de sua vida e eles ficam juntos.