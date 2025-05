'Inquietante': Sophie Charlotte ganha sotaque e 'firmeza' para viver alemã

O novo filme "Virgínia e Adelaide" reconta a extraordinária história de duas mulheres que revolucionaram a psicanálise no Brasil. Em 1936, a psicanalista judia Adelaide Koch (Sophie Charlotte) foge da perseguição nazista na Alemanha e encontra refúgio no Brasil. Um ano depois, ela conhece Virgínia Bicudo (Gabriela Correa), uma jovem pesquisadora negra que se tornaria a primeira brasileira a se submeter a uma análise psicanalítica, a primeira não-médica reconhecida como psicanalista no país e uma das pioneiras professoras universitárias negras do Brasil.

O que começou como uma relação entre médica e paciente transformou-se em uma parceria profissional de três décadas e uma amizade que duraria toda a vida. O filme, dirigido por Jorge Furtado e Yasmin Thayná, explora esse encontro singular, que desafiou as barreiras do racismo, do machismo e do fascismo para deixar um legado indelével na ciência e na sociedade brasileira.