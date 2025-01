'Futebol está ruim demais': para Selton Mello, cinema orgulha país carente

A cena viral é a do grito do ator de 52 anos na cerimômina do Globo de Ouro, realizada no último domingo (5), após o anúncio do prêmio de melhor atriz para a colega Fernanda Torres.

"Foi um negócio avassalador. Fiquei louco, levantei da mesa e não consegui mais me sentar", ele lembra.

Selton conta que Fernanda nem tinha pensado no discurso de vitória. Ela era "categórica" na certeza da derrota. "Nessa situação, eu ia pensar um pouquinho", ele aconselhou.

Para ele, o cinema brasileiro supre uma carência de ídolos e de autoestima no Brasil.

"O futebol está ruim demais, né? Vamos falar a verdade. A seleção brasileira está ruim."

No auge do sucesso no cinema, Selton se emociona ao falar de sua mãe, Selva Mello, que morreu em 2024. Como Eunice Paiva, personagem principal de "Ainda Estou Aqui", ela também tinha Alzheimer.