Nova grade 'raiz' do SBT tem Bacci, Christina Rocha, Bom Dia & Cia e dorama

Patati e Patatá comandará o Bom Dia e Cia no SBT Imagem: Rogerio Pallatta/SBT

Falar com as crianças sempre foi o SBT. Eu lamentei quando o infantil saiu do ar, tenho certeza que meu pai também. Foi num momento muito infeliz. Queremos resgatar este universo. Vamos ter um aplicativo o Fun Kids, o +SBT também terá conteúdo para elas e teremos duas horas de programação infantil. O SBT estava desconfortável sem a parte infantil. Queremos fazer a Turma do Silvinho e explorar tudo o que a gente tem de acervo em material. Daniela Beyruti

Quase quatro meses após deixar a Record, Luiz Bacci foi apresentado oficialmente no SBT. O jornalista está de volta ao canal após 15 anos para comandar o jornalístico Alô, Você!.

A sensação era de um filho deixando a casa do pai para desbravar o mundo, fazer mais reportagens e ter mais desafios antes de ocupar uma vaga em rede nacional... Alô Você estreia dia 26, às 11h da manhã. É um horário que cabe todos os tipos de conteúdos. Teremos o factual, mas teremos o bom humor, mistério, que eu adoro, enfim.

Luiz Bacci

O programa Casos de Família voltou a grade de programação do SBT. Após ser extinto em 2023, a atração terá o retorno da apresentadora Christina Rocha.