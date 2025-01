David Lynch: veja cinco curiosidades que vão além do diretor de cinema

David Lynch morreu, nesta quinta-feira (16), aos 78 anos, vítima de um enfisema pulmonar.

O que aconteceu

O artista, que recebeu quatro indicações ao Oscar ao longo da carreira, revelou a doença no ano passado. "Fumar é algo que eu absolutamente amei, mas no fim das contas, isso me afetou", disse ele na ocasião.

Lynch foi um dos cineastas audiovisuais mais carismáticos e complexos dos últimos tempos. Com apenas 10 filmes em sua carreira, ele assinou algumas das principais obras das últimas décadas.