Ator acusado de violência sexual é banido do tapete vermelho de Cannes

O Festival de Cannes vetou a presença do ator Théo Navarro-Mussy no tapete vermelho da estreia competitiva do filme "Dossier 137", após revelações de que ele enfrenta acusações de violência sexual por três mulheres. O longa compete à Palma de Ouro, o prêmio mais importante do evento.

O que aconteceu

A decisão foi tomada por Thierry Frémaux, responsável pelo Festival de Cannes. A informação é do Deadline.

Cannes nunca anunciou um protocolo oficial sobre como lidar com participantes acusados de violência sexual, mas Frémaux parece ter se inspirado nas regras estabelecidas pela Academia Francesa do Cesar, o "Oscar francês". O ato marca mais um capítulo nos esforços do evento para combater assédio e abuso na indústria cinematográfica.