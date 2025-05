Globo assina acordo para produção de séries com lançamentos internacionais

Globo assinou acordo com a Telemundo Studios para produção de séries e filmes com lançamentos internacionais.

O que aconteceu

A Globo e a Telemundo Studios, uma divisão da NBCUniversal Telemundo Enterprises, assinaram um memorando de entendimento para desenvolver e coproduzir conteúdo roteirizado premium. Com a nova parceria, a Globo e a Telemundo irão colaborar no desenvolvimento de filmes e séries originais a serem lançados como Globoplay Originals no Brasil e nas plataformas de transmissão e streaming da Telemundo nos EUA.

Com uma parceria centrada na criação de propriedade intelectual (IP) de alto valor e com apelo global, os títulos, formatos e modelos de produção ainda estão em definição. "Esta colaboração marca um passo importante na expansão do nosso alcance narrativo e na construção de uma ponte criativa entre o Brasil e o mundo hispânico mais amplo. Com nossa expertise única e capacidade de produzir conteúdo que ressoa globalmente, esta parceria vai fortalecer nosso alinhamento editorial e abrir caminho para projetos roteirizados premium que conectam com audiências além-fronteiras", disse Javier Pons, Chief Content Officer e Head da Telemundo Studios, NBCUniversal Telemundo Enterprises.