Brasil tem 3 filmes oficialmente concorrendo em Cannes; entenda competição

É uma produção que "emociona e arrebata" mulheres universalmente, continua a cineasta. "É um despertar para encorajar mulheres a quebrarem seu silêncio", afirma. "Mulheres francesas, brasileiras, italianas, americanas, africanas, japonesas? A violência perpassa a vida de todas as mulheres. Só por acaso o filme se passa no Brasil", pontua Flavia Guerra no Plano Geral desta quarta-feira.

Todo mundo tem uma história para contar, e 'Manas' quebra esse ciclo de silêncio. Sobretudo, é um filme que deixa o espectador grudado à tela e faz com que você não fique passivo.

Dira Paes

Flavia Guerra diz que "Manas" tem feito uma boa carreira internacional e seguirá forte fora das telas. Já premiado no Festival de Cinema de Veneza, o filme receberá o Women In Motion Emerging Talent Award do Festival de Cannes, que começou na terça. "É um filme que não esgota sua carreira na tela comercial —pelo contrário, ele só começa. Foi exibido em várias comunidades, e muitas pessoas o pedem para debater em centros culturais", diz.

