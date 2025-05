DR quente no Power Couple: enquete UOL indica eliminação quase certa; veja

A terceira DR do Power Couple 2025 na Record já está definida! Um dos três casais será eliminado hoje por receber menos votos: Gretchen e Esdras, Gi Prado e Eros, ou Carol e Radamés. Veja o que diz a parcial do UOL sobre a disputa:

O que diz a parcial do UOL

Segundo a parcial coletada às 15h20 (horário de Brasília) de hoje, Carol e Radamés são o casal mais provável a ser salvo da DR. Eles lideravam a enquete por uma margem pequena, com 40,10% dos votos.

Logo atrás estavam Gretchen e Esdras. O casal da Rainha do Rebolado aparece muito próximo da liderança, com 40,07% da preferência do público.