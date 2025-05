'Queremos arruinar momentos cotidianos', afirma elenco do novo 'Premonição'

A declaração, embora feita de forma brincalhona, reflete o legado da série: transformar objetos e situações banais em fontes de ansiedade. Seja um voo comercial ou um elevador. Agora, "Premonição 6" deixa sua marca em algo ainda mais cotidiano (e potencialmente mortal), fazendo o público desconfiar até de um simples churrasco em família.

Entre as sequências favoritas dos atores, algumas foram destacadas: "Timmy sendo esmagado pelo vidro no segundo filme", disse Richard Harmon, o Erik do novo filme —é ele quem protagoniza a cena que ficou famosa nas redes ao envolver um estúdio de tatuagem e piercings. Eles também citaram a cena do primeiro filme, no qual uma garota é atropelada por um ônibus e a famosa sequência da morte na câmara de bronzeamento artificial.

Uma das sequências mais brutais de 'Premonição' Imagem: Divulgação/ Warner Bros

Além das mortes violentas, já esperadas pelos fãs da franquia, "Premonição 6" também teve um roteiro adaptado para honrar o ator Tony Todd. Intérprete de William Bludworth, o misterioso agente funerário que aparece nos filmes 1, 2, 3 e 5, estava doente durante as filmagens, e morreu em 2023. Segundo o Zach Lipoysky, codiretor do longa, apesar da fragilidade física, Todd estava "cheio de alegria" no set: "Ele adorou reinterpretar Bludworth e foi incrível com o elenco".

Criamos o filme sabendo que ele estava muito doente. Construímos a história em torno dele, dando mais pano de fundo ao personagem --algo misterioso nos filmes anteriores-- mas também uma despedida digna.

Zach Lipovsky, codiretor do novo filme