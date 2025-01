'Carlota Joaquina': filme que reinaugurou o cinema nacional será relançado

O filme "Carlota Joaquina, a Princesa do Brazil", que marcou a retomada do cinema brasileiro nos anos 1990, completa 30 anos em 2025 —e vai comemorar em grande estilo.

O longa será remasterizado e relançado em 30 cidades brasileiras. A diretora, Carla Camurati, contou a novidade em entrevista exclusiva a Splash: "Acho que vai ficar um estouro, porque a fotografia do Breno [Silveira] é maravilhosa. A música do André Abujamra também é bárbara, então o som remasterizado vai ficar lindo".

O relançamento acontecerá ainda em 2025. "No mais tardar, no início do segundo semestre", diz Carla. Mas desde já, quem quiser organizar uma sessão fechada pode entrar em contato com a produtora através do email "distribuicao@copacabanafilmes.com.br". A ideia é que, além das salas de cinema, o longa também seja exibido em escolas, para apresentá-lo a uma nova geração.