Taís Araújo diz que ficou frustrada com convite para 'Vale Tudo'; entenda

Taís contou que mesmo contra a sua vontade, assistiu ao primeiro capítulo com o marido, Lázaro Ramos, e se encantou com a personagem. "Aí peguei para mim de novo".

Bella Campos contou que também desejava fazer uma vilã, mas achava que o papel de Maria de Fátima já era de outra pessoa. Diferente de Taís, Bella conseguiu o tal papel desejado e foi confirmada como a vilã após diversas especulações. "É uma personagem com muita camada, muito interessante, estou muito animada".

Sem preferência por fazer mocinhos ou vilões, Paolla Oliveira e Renato Góes também falaram sobre o convite para "Vale Tudo". "Quem é que não quer estar em uma novela icônica?", questionou Paolla, que dará vida a Heleninha Roitman. "Apesar de ser um remake, temos que contar novas histórias", acrescentou ela.

Renato Góes contou que foram meses difíceis até saber que seria escalado para fazer o Ivan. "Ivan é um pouco reflexo do brasileiro. É uma balança, ele não é de todo mal, não é de todo bom, é um cara que ama, um cara família, mas vai dar o jeito dele para as coisas acontecerem".

Paulo Vieira apresentou o painel de 'Vale Tudo' na CCXP 24 Imagem: João Cotta/Globo

Antes do papo sobre "Vale Tudo" começar no palco Thunder, ele foi tomado por dezenas de pessoas que marcharam com máscaras de Odete Roiman em direção ao palco. Paulo Vieira foi o apresentador do painel.