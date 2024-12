De Paolla Oliveira a Taís Araújo, veja fotos do quarto dia de CCXP 24

Giancarlo Esposito esbanjou simpatia, atendeu aos fãs e ainda brincou com espada da série "The Mandalorian", do Disney+, no quarto e último dia de CCXP 24, que acontece neste domingo (8), em São Paulo.

Personalidades brasileiras como Paolla Oliveira, Taís Araújo, Fábio Porchat, Gregório Duvivier e Ivo Holanda também marcaram presença no evento. Ainda, o elenco infantil do filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" encantou o público.