'Chorei muito': Palomma Duarte supera trauma para fazer 'Garota do Momento'

Por causa disso, Palomma precisa se posicionar nas redes e dar broncas nas fãs, ou 'rajadão', como as meninas chamam seus puxões de orelha. "Tenho uma relação muito difícil com o Twitter e é em respeito ao público que apareço por lá. Já falei, 'caramba, vocês vão brigar, vocês vão destruir a único coisa boa que a gente tem aqui por bobagem?'. De vez em quando, sai um 'rajadão' enorme", relata a atriz enquanto se alegra ao falar sobre as fãs.

Apesar de dar broncas e ser chamada de "figura materna" nos memes, Palomma não se coloca numa posição de "mãe" em relação à comunidade LGBTQIAP+. A atriz trata o assunto sempre com muito cuidado, já que também é uma mulher bissexual. "Apesar de ser bissexual esse não é um traço pelo qual eu seja reconhecida fora da minha bolha. E aceitar o título de 'mãe' poderia soar como uma tentativa de lacrar dentro da comunidade e não é esse o caso. Minha imagem não é associada à minha sexualidade, entende? E a minha sexualidade não me define como indivíduo, pois sou branca e privilegiada".

Mas um vetor sempre me chama a atenção, a bissexualidade sempre enfrenta alguma dialética e até resistência quando o indivíduo que a vive passa muitos anos em uma mesma relação com o gênero oposto. O que não faz o menor sentido, pois isso trai o próprio conceito do termo, mas infelizmente acontece. Mas na minha bolha em redes sociais, me sinto à vontade, brincamos com alegria e liberdade.