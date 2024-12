Painel nostálgico de 'Jiraiya' anuncia guia de curiosidade e fotos inéditas

A CCXP 24 mostrou neste domingo (8) que não é um evento apenas de novidades, mas também de nostalgia. O ninja Jiraiya ganhou um painel todo em sua homenagem.

O que aconteceu

Série japonesa de 1988, "Jiraiya: O Incrível Ninja" continua na memória e nos corações de vários fãs brasileiros, que cresceram vendo a transmissão original ou suas diversas reprises. Agora, eles podem ganhar um guia visual definitivo da série, anunciado na CCXP, por Ricardo Cruz e Adriano Almeida. Repleto de curiosidades e fotos inéditas sobre a produção clássica, o livro da editora Mozu busca financiamento coletivo.

Os autores se reuniram no Palco Universe, ao lado de Edi Carlos, da editora JBC, com mediação de Thaís Hern. No papo, Cruz e Almeida contaram as dificuldades em obter informações e um extenso acervo de imagens da Toei Company, por conta das diferenças culturais da companhia japonesa. No fim das contas, porém, conseguiram fechar um material para fã nenhum botar defeito, com centenas de imagens e fatos.