Reality com trisais e série sobre Raul Seixas: Globoplay anuncia novidades

Deborah Secco foi responsável por anunciar as novidades do Globoplay para 2025 em um painel na CCXP neste sábado (7).

A apresentadora caprichou no visual. Deborah escolheu um figurino para cada anúncio, e fazia as trocas de roupa em questão de segundos.

Filmes, séries e novelas

O painel começou com música. O ator Ravel Andrade e o músico Tony Gambel cantaram um cover de "Sociedade Alternativa" para anunciar a série "Raul Seixas: Eu Sou". Os dois são responsáveis por interpretar o cantor na produção. Ravel afirma que recebeu orientações do colega, que faz cover de Raul desde a adolescência: "O Tony me ensinou todas as nuances. Ele sabe como é a voz do Raul bêbado, jovem, me ajudou muito".