Wagner Moura, homenageado da CCXP 24, diz ter orgulho da arte

Wagner Moura foi à CCXP 24 nesta sexta (6) para receber o prêmio de Homenageado do Ano. Em rara aparição em um evento brasileiro, ele disse nunca ter visitado uma CCXP e que não tinha noção do tamanho atual da festa. "Ser homenageado aqui é massa!".

O que aconteceu

Premiado pelo conjunto de sua carreira, dentro e principalmente fora do Brasil, ele encerra o ano com o sucesso mundial do thriller catastrófico "Guerra Civil". E disse estar feliz por ter passado um bom tempo no país nesta temporada, rodando "O Agente Secreto", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho ("Bacurau").

A descontração deu as caras logo no início do encontro do ator com os jornalistas. Ao ser perguntado sobre qual personagem ainda gostaria de interpretar, foi interrompido pela amiga Alice Braga, que o acompanhava: "Lobisomem!", berrou a atriz. E ele foi atrás. "Eu gostaria mesmo de fazer um lobisomem. Não é nem pelo gênero do terror. Puxa, um homem amaldiçoado a ponto de virar uma besta e matar até as pessoas que ele ama!"