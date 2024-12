CCXP 24: 'Sair das telas e trocar ideia com o autor é valioso', diz Ferréz

Autores consagrados participam desta edição da Artists' Valley. Entre eles estão John Romita Jr, Chris Claremont e Laerte.



O jovem está muito bitolado nas telas. Sair das telas e trocar ideia com o autor é valioso. Pensa estar em um lugar pra conversar com o cara que revolucionou o mundo com os X-Men. Tem noção? Isso é valioso. Fora que para muitas crianças e adolescentes, esse será o primeiro momento mágico com um livro ou um gibi. Aqui é o primeiro contato do cara, através de uma brincadeira, ele vem aqui e daqui a pouco ele está vendo livro, daqui a pouco ele está assistindo uma peça, entendeu?

— Ferréz

Ferréz fez indicação de cartunista para acompanhar. O autor sugere a todos que forem para a CCXP conhecerem mais o trabalho do cartunista e editor Otacílio d'Assunção, o Ota. "Ele é um cara muito importante para os quadrinhos e morreu há pouco tempo", destacou.